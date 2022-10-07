Kocaeli İzmit'te vatandaşlara helva dağıtıldı
Kocaeli'de İzmit Belediyesi Mevlid Kandili münasebetiyle vatandaşlara helva dağıttıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısı ile kentin farklı noktalarında binlerce helva dağıttı
İzmit Belediyesi, 2022 yılının son kandili olan Mevlid Kandili dolayısı ile Belsa Plaza önü, Yeni Cuma ve Fevziye Cami önlerinde helva dağıtımı gerçekleştirdi.
İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ve Hakan Yalçın, İzmit Belediyesi Basın Sözcüsü Cem Şakoğlu, Esnaf Masası Koordinatörü Cem Serhat Dayanç, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç, Cuma Namazı sonrasında helva dağıtım stantlarının başına geçerek vatandaşlara helva ikramında bulundu.
Binlerce kase helvanın ikram edildiği programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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