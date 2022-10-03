Kocaeli İzmit'te üniversiteliler 'Anne Eli'nden çok memnun

Kocaeli'de İzmit Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Anne Eli projesi Kocaeli Üniversitesi öğrencileri tarafından memnuniyetle karşılanıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Anne Eli, eğitim öğretim döneminin başlamasıyla geçtiğimiz haftalarda tekrardan hizmet vermeye başladı.

Öğrencilere sıcak yemek imkânı sunan Anne Eli, tekrar başladığı günden itibaren öğrenciler tarafından büyük bir ilgi görüyor. Öğrenciler Anne Eli projesiyle sıcak yemek yemenin mutluluğu yaşayarak bir nebze de olsa aile özlemlerini gideriyorlar.

İzmit Belediyesinin başlattığı Anne Eli projesinden memnun olduğunu belirten üniversite öğrencisi Okan Altuntaş, “Yemekler gayet güzeldi, lezzetliydi sıcaktı hemen yedik tazeydi hiçbir sorun yaşamadık. Projeden memnunum. Gördükten sonra şaşırdım ücretsizmiş diye. Kimlik kartımızı gösterip aldık. Çok rahattı yani hiçbir sorun yaşamadık. Yemekler çeşitli. Yani okulumun yemekhanesinde bile bazen bu kadar bulamıyorum. Bu tarz projelerin devamını bekliyoruz. Öğrenciler olarak hepimizin bunlara ihtiyacı var. Bu şekilde bizi destekledikleri sürece biz de onları destekleriz.” ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi Kutay Şahin, “Projeyi oldukça iyi buluyorum bir nevi hayat kurtarıcı etkisi oldu bizim için. Zaten civarda öyle çok fazla yemek yiyebileceğimiz yer de olmadığı için çok iyi oldu. Hem de belediyenin kendi yaptığı bu hizmet bizim için önemli" dedi.

ANNE ELİ HİZMETİNDEN FAYDALANMAK İÇİN

Üniversite öğrencilerinin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen Anne Eli, Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı no:112’de hizmet veriyor. Anne Eli projesine kayıt yaptıran öğrenciler, hafta içi her gün 17.00 – 19.00 saatleri arasında 3 çeşit sıcak yemek hizmetinden faydalanabiliyor. Anne Eli yemekhanesinden faydalanmak isteyen öğrencilerin izmitanneeli.izmit.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.