Kocaeli İzmit'te Tüysüzler'e değer katacak

İzmit Belediyesi tarafından Tüysüzler Mahallesi’nde faaliyete geçirilecek olan Tüysüzler Çınar Çocuk Evi çalışmalarında sona gelindi.KOCAELİ (İGFA) - Gelişen ve değişen dünyaya ayak uyduran, yeniliğe açık, zeki, ahlaklı, düşünen ve yaratıcı çocukların yetiştirildiği İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nin ikincisi Tüysüzler Mahallesi’nde hayata geçiriliyor.

Yaklaşık 580 metrekarelik iki katlı Tüysüzler Mahalle Konağı’nın mevcut halini güncelleyen İzmit Belediyesi alandaki çalışmalarda sona geldi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in önem verdiği Çınar Çocuk Evi’nin ikincisinde 5 adet derslik, etkinlik odası, çok amaçlı salon, yemekhane, idari ofis, sanat odası ve müzik odası yer alıyor. Çalışmalarda sona gelinen Çınar Çocuk Evi, bölgeye değer katmaya hazırlanırken bölge halkı da heyecanla açılışı bekliyor.