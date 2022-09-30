Kocaeli İzmit'te TOKİ Konutları'ndaki parklara güven geldi

İzmit Belediyesi Arızlı TOKİ Konutlarındaki parkları daha konforlu ve güvenli hale getirdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Arızlı TOKİ Konutları 1. ve 2. Ada’da bulunan çocuk oyun parklarının zeminini kauçuk kaplayarak daha güvenli hale getirdi.

Çocukların güvenliğini ön planda tutan ekipler çocuk oyun grubunun zeminini kauçuk ile kaplayarak hizmete sundu.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde kauçuk yenileme çalışmaları başlattığı Arızlı TOKİ Konutları 1. ve 2. Ada’da bulunan çocuk oyun parklarındaki çalışmaları kısa sürede tamamladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından park alanında genel boyama, bakım ve onarım çalışması yapılarak alan şık bir görünüme kavuşturuldu. Bölge sakinleri gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.