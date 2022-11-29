Kocaeli İzmit'te Tiyatro Bölümü'ne seçmeler sürüyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü 2022-2023 sezonu için başvurular tamamlandı. Seçmeler ise Sanat Akademisi Eğitim Sahnesinde devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Sanat Kenti İzmit vizyonuyla geleceğin dansçılarını, tiyatrocularını, müzisyenlerini yetiştirmeye devam eden İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, 2022-2023 sezonuna merhaba demeye hazırlanıyor. Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü için başvurular tamamlandı.

Sanat Akademisi Eğitim Sahnesinde, gerçekleşecek olan seçmelerde adaylara eğitmenler tarafından belirlenen tiyatro eserlerinden monologlar verilerek sahnelemeleri isteniyor.

Adaylar, jüri değerlendirmelerini İzmit Belediyesi resmi sitesinden, sosyal medya hesaplarından veya Sanat Akademisi Eğitim Sahnesi’nden öğrenebilecekler. İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, tüm tiyatro severleri Sanat Akademisi ailesine davet ediyor.