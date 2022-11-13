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Kocaeli İzmit'te tehlike arz eden ağaçlar için önlem alacak
YAŞAM 13.11.2022, 09:58
Kocaeli'de İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe ve Şirintepe Mahallesi’nde bulunan ve vatandaşlar için tehlike arz eden ağaçlar için önlem alacak.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirmeye devam ediyor.
Ekipler, kentte tehlike arz eden, vatandaşların güvenliği tehlikeye atan ağaçlar için önlem almayı sürdürüyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Kocatepe Mahallesi Nazım Özalp Caddesi ve Şirintepe Mahallesi Şirin Parkı içerisinde bulunan ve tehlike arz eden ağaçların kesimini gerçekleştirecek.
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