Kocaeli İzmit'te 'Süt Kardeşler' gecesi

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen İzmit Unutmaz programları kapsamında başlattığı Perşembe Sinemaları Süt Kardeşler filminin gösterimiyle devam etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle sıcak yaz akşamları İzmit Unutmaz programlarıyla çok daha keyifli geçiyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Perşembe Sinemaları etkinliği Sabri Yalım Parkında Süt Kardeşler filminin gösterimiyle devam etti.

Gösterim öncesi vatandaşlara popcorn ikramında bulunuldu.

Ayrıca alanda İZMEK kursiyerleri tarafından el emeği ürünlerin sergilendiği stantlar da kuruldu.

İzmitliler 7’den 70’e Sabri Yalım Parkına akın ederek eğlenceli bir akşam geçirdiler. Vatandaşlar böyle bir hizmeti kendilerine sunduğu için İzmit Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.