Kocaeli İzmit'te sokak oyunlarına lezzetli mola

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit sokaklarında oynayan çocuklara Aşevi’nde üretilen anne keki ve limonatadan ikram ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, özellikle dezavantajlı mahallelerin sokaklarında oynayan çocuklara Aşevi’nde üretilen anne keki ve limonatadan ikramda bulunuyor.

İlk olarak Topçular Mahallesi ile başlayan anne keki ve limonata ikramları okul sezonu başlayana kadar her Çarşamba ve Cuma günü farklı mahallelerde çocuklara ve vatandaşlara ulaştırılacak.

Topçular Mahallesi'ndeki çocukları ve mahalle sakinleri İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ikram edilen kek ve limonataları afiyetle tüketirken Başkan Hürriyet ve çalışma arkadaşlarına da teşekkürlerini dile getirdi.

Yapılan ikram etkinliğine Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve Topçular Mahalle Muhtarı Nazhanım Yazar’ da katıldı.