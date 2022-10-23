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Kocaeli İzmit'te Şirintepe'nin atıkları geri kazandırıldı

YAŞAM 23.10.2022, 12:40
Kocaeli İzmit'te Şirintepe'nin atıkları geri kazandırıldı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi; İzmit Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile Şirintepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen çevre temizliği ve atık toplama etkinliğinde atıklar geri dönüşüme kazandırıldı.KOCAELİ (İGFA) - Temiz ve yaşanılabilir bir gelecek için çevre çalışmalarına büyük önem veren İzmit Belediyesi, doğayı koruma konusunda farkındalık etkinliklerine devam ediyor. İzmit Kent Konseyi ile işbirliği içerisinde çevreyi korumaya yönelik birçok çalışmaya imza atan İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Şirintepe Mahallesi’nde çevre temizliği ve atık toplama etkinliği gerçekleştirdi.

620 KİLO ATIK TOPLANDI

Özellikle otoyol kenarlarına bilinçsiz bir şekilde atılan çöp ve atıklar mahalle sakinlerinin de katılımıyla toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Çevre temizliği ve atık toplama etkinliğinde 450 kilogram cam, 60 kilogram naylon, 40 kilogram kağıt ve 70 kilogram çöp toplandı.

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz, temel hedeflerinin çevreye rastgele atılan atıkların doğaya verdiği zarara dikkat çekmek ve vatandaşlara bu konuda bilinç oluşturmak olduğunu belirterek, "Yoğun olarak otoyol altlarında arabalardan atılan atıkların doğaya ne kadar zarar verdiğine dikkat çekiyoruz. Bu doğa, bu çevre, bu gelecek bizim. İnsanlar atıklarını doğaya atmasınlar. En yakın geri dönüşüm noktasına veya çöp konteynerine atsınlar" dedi.

Çalışmalarınher ay düzenli olarak farklı bir mahallede devam edeceğini kaydeden Açıkgöz, etkinliğin düzenlenmesinde destek olanlara teşekkür etti.

İzmit Kent Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin Doğan, “İzmit Belediyesi ile çevre konusunda çok güzel projeler yapıyoruz. Çocuk Ödül Market buna çok güzel bir örnek. Bugün yaptığımız etkinlik de bu anlamda önemli. Yaşadığımız dünyayı temiz tutmak herkesin sorumluluğu. Elimizden geldiğince farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

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