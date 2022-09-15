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Kocaeli İzmit'te şenliklere miniklerden yoğun ilgi
YAŞAM 15.09.2022, 19:58
İzmit Belediyesi'nin Yahya Kaptan Gülümse Kafe’de düzenlediği müzikli çocuk tiyatrosuna katılan İzmitli minikler doyasıya eğlendi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen çocuk etkinliklerinin bu seferki adresi Yahya Kaptan Gülümse Kafe oldu.
Etkinlikte çocuklar kendilerine özel hazırlanan gösterilerle eğlenceli vakit geçirdiler.
Ailelerin çocukları ile birlikte yer aldığı etkinliklerde minikler coşku dolu anlar yaşadı.
Çocuklara özel olarak sergilenen müzikli çocuk tiyatrosu büyük beğeni toplarken, çocuklar birbirinden renkli etkinliklerle güzel bir gün geçirdi.
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