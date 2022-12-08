Kocaeli İzmit'te sağlıklı yaşam yürüyüşleri sürüyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen sağlıklı yaşam yürüyüş etkinliği hız kesmeden devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, kadınlara sağlıklı yaşam desteğinde bulunmak amacıyla Seka Parkta yürüyüş etkinliği düzenledi.

Çok sayıda kadının katıldığı Sekapark’ta başlayan yürüyüş Plajyolu’na kadar tempolu şekilde devam etti.

Sporu hayatlarının bir parçası haline getiren kadınlar hem temiz havanın tadını çıkardı, hem de sosyalleştiler.

Birçok spor faaliyetine imza atan İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’ne teşekkürlerini sunan kadınlar yapılan faaliyetlerden memnun kaldıklarını dile getirdiler. Etkinlik program dahilinde devam edecek.