Kocaeli İzmit'te parkta aşure ikramı

İzmit Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle Cumhuriyet Parkı’nda yüzlerce İzmitliye aşure ikram ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kardeşlik, hoşgörü ve bereketle kaynatılan aşureleri Cumhuriyet Parkı’nda vatandaşlara ikram ederek Muharrem ayının bereketini İzmitlilerle paylaştı.

Belediye Başkan Yardımcıları Ünal Özmural, Sibel Solakoğlu ve Seyhan Özcan, Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesi’ndeki vatandaşlara aşurelerini ikram etti. Afiyetle aşurelerini yiyen vatandaşlar da ikramlarından dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.