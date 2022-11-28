Kocaeli İzmit'te öğretmenler doğa ile buluştu

Kocaeli2de İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenler için doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kent Ormanı’nda doğa yürüyüşü ve piknik etkinliğinde öğretmenleri doğa ile buluşturdu.

Öğretmenler, İzmit Kent Ormanı’nda 6 kilometrelik yürüyüş parkurunu tamamlayarak piknik alanına gelip ateş ve müzik eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

Öğretmenler ayrıca kendilerini doğa ile buluşturan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür ettiler.