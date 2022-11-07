Kocaeli İzmit'te öğrencilerden Patibüs’e mama desteği

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Uğur Okulları Başiskele Kampüsü’nün pati dostu öğrencileri, düzenledikleri kermes etkinliğinin ardından toplanan gelir ile aldıkları mamaları İzmit Belediyesi Patibüs aracına hediye etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ekipleri, kış aylarının yaklaşmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına düzenli olarak mama desteğini sürdürüyor. Uğur Okulları Başiskele Kampüsü’nün pati dostu öğrencileri, düzenledikleri kermes etkinliği ve kendi yaptıkları mama kumbarası ile biriktirdikleri mamaları can dostlarımız için İzmit Belediyesi Patibüs aracına hediye etti.

Uğur Okulları Başiskele Kampüsü’ne gelerek patili dostlara verilen hediye mamaları teslim alan İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları, pati dostu öğrencilere Patibüs’ü tanıttı.

Patibüs’ü inceledikten sonra hayran kalan minik öğrenciler, Patibüs’ün önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.