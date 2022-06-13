Kocaeli İzmit'te Nikomedia sanatla canlandı
Kocaeli'de Sahne İzmit Halk Dansları ekibinin Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı yönetiminin lansmanında sahnelediği Lirik Dans Gösterisi izleyenlerin büyük beğenisini topladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle kurulan Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı yönetimi, lansman ile “Kayıp Roma Başkenti Nikomedia’nın Renkli Rölyefleri” adlı kitabın tanıtımı Kocaeli Arkeoloji Müzesi Bahçesi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Dolu dolu geçen programın dikkat çeken bölümlerinden birisi de protokol konuşmaları sonrasında Sahne İzmit Halk Dansları ekibinin sergilediği performans oldu.
Ekip gerçekleştirdiği lirik dans gösterisiyle izleyenlere adeta Nikomedia dönemini canlandırdı.
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