Kocaeli İzmit'te KPSS adayları yalnız bırakılmadı
İzmit Belediyesi, Kamu Personel Seçme Sınavı’na giren adayları yalnız bırakmayarak okul önlerine kurulan stantlarda adaylara ikramlar yaparak başarılar dilediKOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların sınav heyecanlarına her zaman ortak olan İzmit Belediyesi, bugün gerçekleşen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarında adayları yalnız bırakmadı. Sınav merkezleri önünde stant kuran İzmit Belediyesi adaylara sınav öncesi su ve kek ikramında bulunarak başarılar diledi.
İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca, Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Koordinatör Ozan Aksu ve Hakan Yalçın, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Birol Sağlam, Eray Bodur, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ali Filiz stantlardaki yerini alarak adaylara başarılar diledi.
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