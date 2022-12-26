Kocaeli İzmit'te kıyafet dayanışması sürüyor

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Kent Konseyi Kadın Konseyi iş birliği içerisinde düzenlenen Kıyafet Bağış Etkinliği ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzleri gülüyorKOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara dokunacak çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile düzenlenen Kıyafet Bağış Etkinliği hafta sonu 3 ayrı bölgede devam etti.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte kışlık kıyafet ihtiyacının artması ve israfın önüne geçilmesi amacıyla düzenlenen Kıyafet Bağış Etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK

Kıyafet Bağış Etkinliği kapsamında Bağçeşme Bağkale Sitesi önü, Topçular Mahallesi Tuana Evleri Sitesi yaya kapısı önü ve Yahya Kaptan Mahallesi Gökkuşağı AVM önünde stantlar kuruldu. Vatandaşlar kullanılabilir durumda olan ikinci el kıyafetlerini stantlara ulaştırdı. Bağış olarak alınan kıyafetler İzmit Belediyesi Dost Eller Giyim Mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.