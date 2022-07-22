Kocaeli İzmit'te kadın tiyatorosu kursiyerleri senaryo yazdı

Kocaeli İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Kadın Tiyatrosu derslerine devam ediyor. Kadınların yeteneklerini keşfetmesine fırsat verecek olan projede yazarlık eğitimine devam eden kadınlar hayatlarından esinlenerek ilk sahne senaryosunu tamamladıKOCAELİ (İGFA) - Çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden ve kadınların sanatla buluşmaları adına birçok etkinlik gerçekleştiren İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Kadın Tiyatrosunda dersler tüm hızıyla sürüyor. Sahne senaryosu çalışmasında kadınların kendi hayatlarından esinlenerek karakterler oluşturuldu.

Bu karakterler belli bir kurgunun içine sokularak ilk sahne yazıldı. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Ayşegül Yıldız Ulaş rehberliğinde eğitime devam eden ekibe KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü Öğrencisi Pınar Sayın oyuncu koçu olarak destek veriyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan tiyatroda kadınların kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Kadınların eğitim aldığı sırada çocukları da İzmit Belediyesi personeli eşliğinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçiriyor.