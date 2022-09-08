Kocaeli İzmit'te 'İZMEK Tanıtım Günleri' sürüyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile İzmit halkına hizmet veren İzmit Meslek Edindirme Kursları (İZMEK) tanıtım günleri devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile İzmit halkına hizmet vermeye ve halk üniversitesi görevi görmeye devam eden İzmit Meslek Edindirme Kursları’nda tanıtım günleri 2. gününde de vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Cuma gününe (Yarın) kadar İzmit Belediyesi Belsa Plaza A Blok önünde saat 12.00 – 17.00 saatleri arasında kurulacak olan tanıtım stantları İzmitlileri bekliyor.

İZMEK Tanıtım günlerinde el sanatları ve tasarım ile müzik ve gösteri sanatları alanlarında kurslara katılmak isteyen vatandaşlar usta öğreticiler tarafından İZMEK’te yer alan birçok branş ile ilgili bilgi alabilir. Kurslara katılmak isteyen İzmitliler başvurularını stantlar aracılığıyla da yapabiliyorlar.

Tanıtım günlerinde Tezhip, Filografi, Kırkyama, Lefkara İşi, Yağlı Boya resim, Saçaklama, Dantel Anglez, Seramik, Amigurumi, Deri Yapımı, Üç Boyutlu Perspektif, Ney, Moda Tasarım, İğne Oyası, Ahşap Boyama branşları tanıtılıyor.