Kocaeli İzmit'te İZGİM'e miniklerden yoğun ilgi

İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezinde (İZGİM) Çocuk Atölyeleri geçtiğimiz pazartesi günü Mozaik Atölyesi ile başladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İZGİM’de Çocuk Atölyeleri ilk olarak Mozaik Atölyesiyle başladı.

Çocukların yaz tatilini değerlendirmeleri amacıyla planlanan İZGİM Çocuk Atölyeleri, Türk Sanatlarından biri olan mozaik sanatının tarihteki yerini ve uygulama yöntemlerini çocuklara öğretirken onların hem eğlenmelerini hem de göz koordinasyonunu sağlamalarına yardımcı oluyor.

İZGİM Çocuk Atölyelerinde geleneksel Türk Sanatlarından biri olan keçe sanatının da atölyesine katılan çocuklar keyifli vakit geçirdiler. Şapkadan, şala, patikten süs eşyasına kadar çeşitli işlevselliği olan keçe doğal sabunla koyun yünlerinden oluşan keçeyi bir araya getirerek peeling görevi gören lif elde ettiler. Atölye hizmetinden faydalanan çocuklar ve veliler İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.