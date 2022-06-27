Kocaeli İzmit'te 'Gülümse Bebek' ile yüzler gülüyor

Kocaeli İzmit'te pahalılıktan yakınan anne ve babaların yüzü 'Gülümse Bebek Projesi' ile gülüyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit’te yeni doğum yapmış annelerin ilk doğum masraflarını azaltmak ve dayanışma göstermek amacıyla İzmit Belediyesi tarafından 2020 yılında faaliyete geçirilen Gülümse Bebek projesi devam ediyor.

Ekonomik sorunlar ve bebek malzemelerindeki fiyat artışlarıyla birlikte bu alanda çalışma yürüten ve gelen talepleri değerlendiren İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ihale usulüyle aldığı bebek bezi, emzik, bebek battaniyesi, ateş ölçer, şampuan ve albümleri, belediye ile iletişime geçen ve yeni doğum yapmış annelere ücretsiz ulaştırıyor.

İzmit Belediyesi olarak vatandaşla her zaman dayanışma içinde olduklarını hatırlatan Başkan Hürriyet, annelerin İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü üzerinden başvuruda bulunarak, bu destekten faydalanabileceklerini hatırlattı.

İzmit Belediyesi personellerinden hediyelerini alan anne ve babalar, maddi ve manevi olarak dayanışma duygusunu gösteren Başkan Hürriyet ve İzmit Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.