Kocaeli İzmit'te gençler Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’ni bekliyor

Gençler yakın zamanda hizmete açılacak olan Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’ni heyecanla bekliyor. Kütüphane kafe olarak hizmet verecek olan Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’nde aynı zamanda Leyla Atakan’ın anıları da yaşatılacak.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kentimizdeki gençlerin isteklerine ses vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda İzmit Belediyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi’nin ardından ikinci kütüphaneyi Belsa Plaza’da hizmete geçirecek. Yakın zamanda açılacak olan Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi hem Leyla Atakan’ın anılarını yaşatacak hem de işlevsel yapısıyla gençlerin yeni ders çalışma ve ferahlama noktalarından birisi olacak.

Özel bir sektörde yöneticilik yapan Mesut Uzun, “Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi açılacağını duyduğumda çok sevindim mutlu oldum. Hem şehrim adına hem de bir eğitimci olarak aynı zamanda akademisyen kimliğine sahip olan birisi olarak da çok takdir ettim. Özellikle belediyenin son zamanlardaki kültür, eğitim ve sanat faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Kütüphanenin açılması bana mutluluk ve heyecan verdi açıkçası. Çok da sevindim. İnşallah en kısa zamanda faaliyete geçer. Çünkü şehir merkezinde kütüphane eksikliği belli, bu konu da Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’nin açılması öğrencilere büyük bir katkı sağlayacaktır.” dedi.

Tekrardan üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenci İdil, Kocaeli gibi büyük bir şehirde İstanbul’daki gibi geniş kapasiteli bir kütüphanenin olmaması çok büyük bir sorun olduğunu belirterek, "Ulaşım açışından çok daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Çünkü ben Yuvacık’tan geliyorum ve Yuvacık’tan buraya direkt bir ulaşım yok aktarmalı olarak gelmek zorunda kalıyorum" dedi.