Kocaeli İzmit'te geleceğin müzisyenleri hünerlerini sergiledi

Geleceğin müzisyenleri İzmit Belediyesi Sanat Akademisinde hünerlerini sergiledi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nin yetenekli gençleri keşfedeceği müzik bölümü yetenek taraması yoğun ilgiyle gerçekleşti.

Sanat kenti İzmit sloganıyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yetenekli gençleri İzmit Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde bir araya getirdi. Bu kapsamda müzik bölümü için yetenekli gençlerin kendini gösterme fırsatı bulacağı yetenek taraması bugün Sanat Akademisi’nde miniklerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Kültür Sanat Danışmanı dünyaca ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın’ın önderliğinde yapılan yetenek taramasında ayrıca Doç. Dr. Hakan Okay, Dr. Barış Kardeş ve Mesut Çaşka da yer alarak değerlendirmeleri gerçekleştirdi.

Müzik bölümü yetenek taramasında bu yıl yaylı, nefesli, mızraplı, tuşlu çalgılar ve ses alanında eğitimler verilecek.