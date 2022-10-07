Kocaeli İzmit'te Fevziye’de çorba servisi başladı

Kısa süre önce tamamlanan tadilat çalışmalarının ardından hizmete giren Gülümse Kafe Fevziye menüsüne çorba servisini de ekledi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi sosyal tesisi Gülümse Kafe kentin farklı noktalarındaki şubelerinde lezzeti, uygun fiyatı ve kalitesi ile İzmitlilerin tercihi olmaya devam ederken menüsünü de günden güne zenginleştiriyor.

Zengin menüsüyle her vatandaşın damak tadına hitap eden Gülümse Kafe Fevziye’de artık çorba servisi de yapılıyor.

İzmitliler haftanın her günü menüde yer alan mercimek veya ezogelin çorbasını tadabilecekler. Vatandaşlar sıcak çorba servisinin de Gülümse Kafe Fevziye’de menüye eklenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.