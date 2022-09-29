Kocaeli İzmit'te eşsiz lezzetlere 'açık büfe' servis

Rumeli ve Balkanların eşsiz lezzetleri, önümüzdeki Pazar günü itibari ile İzmit Belediyesi Balkan Dernekleri Yerleşkesi içerisinde yer alan Gülümse Kafe’de İzmitlilerle açık büfe servisiyle buluşacak.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Balkan Dernekleri Yerleşkesi, geride bıraktığımız günlerde içerisinde Gülümse Kafe’nin bir diğer şubesinin açılmasıyla daha fazla vatandaşın uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Rumeli ve Balkan kültürünü yaşatmaya çalışan derneklerin faaliyet gösterdiği yerleşkede önümüzdeki Pazar günü itibari ile Gülümse Kafe kalitesiyle bu kültüre has yiyeceklerin bulunduğu kahvaltı hizmeti açık büfe servisiyle sunulacak. Açık büfe sadece Pazar sabahları olacak.

İzmitli vatandaşlar, Rumeli ve Balkan kültürü ile özdeşleşen pirinçli börek, ekşimekli biber, kifla, baniçka ve lütenitsa gibi yöresel yiyecekler yerleşke içerisindeki Gülümse Kafe şubesinde hazırlanan kahvaltıda geçtiğimiz haftadan itibaren veriliyor. Önümüzdeki Pazar gününden itibaren de yöresel kahvaltı açık büfe hizmeti olarak saat 10.00-12.30 saatleri arasında vatandaşların hizmetine sunulacak.