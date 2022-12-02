Kocaeli İzmit'te Down Kafe’de mutluluklar gözlere yansıdı

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Down Kafe’de özel gereksinimli bireyler için planlanlanan Aralık ayı özel etkinlik programı yoğun katılımla başladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce faaliyetlerine devam eden Down Kafe’de Aralık ayı etkinlikleri yoğun katılımda başladı.

Etkinlikler kapsamında özel gereksinimli çocuklar, 14:00 ile 16:00 saatleri arasında belirlenen çalışmalara katılım sağladı.

Yapılan etkinlik boyama ve el sanatları üzerine oldu. Down Sendromlu çocuklar öğretmenin yönlendirmeleriyle kendi hayal dünyalarına göre boyama yaptılar. Ardından dans hocası eşliğinde ve belirlenen koreografiyle halk oyunu oynadılar. Yapılan bu etkinlik her çocuğa sosyalleşme, hayal dünyasını genişletme, el becerilerini genişletme açısından büyük katkı sağladı.

Ücretsiz ve isteğe bağlı olmasının yanı sıra yalnızca özel gereksinimli çocuklar değil cafeye gelen diğer çocuklar da etkinliğe katılabiliyor. Yapılan etkinlikler arasında el sanatları, halk oyunları, müzik, sinema gibi çalışmalar yer alıyor. Sosyal hizmet uzmanlarınca planlanan etkinliklerde çocuklar da fikir verme aşamasına katılabiliyor.