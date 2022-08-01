Kocaeli İzmit'te 'Doğa Atölyeleri'ne yarım günde rekor başvuru

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Doğa Atölyelerine yarım günde 317 başvuru aldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Doğa Eğitim Kampüsü Projesi kapsamında düzenlenecek olan Doğa Atölyelerine yarım günde tam 317 kişi başvuru yaptı.

Normalde 3 gün yapılması planlanan atölyeler yoğun başvuru sebebiyle 3-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Yoğun ilgi sonrası kayıtların tamamlandığı Doğa Atölyelerinde her çocuk doğayla buluşsun ve yaşadığı çevreyi korusun düşüncesi ile çalışmalar gerçekleştirecek.

Doğa Atölyelerinde çocuklar saat 09: 00-12.00 saatleri arasında eğitim alacak.

Eğitime katılmak isteyen vatandaşlar saat 09.00’da İZGİM Kadın girişimciler merkezi önünden kalkan bir araç ile Çayırköy ormanlık alanına ulaşımı sağlayacak. Katılım kontenjanı her grup için 12 kişi ile sınırlı.

Aile katılımını destekleyen atölye çalışmaları her öğrencinin tek bir veli ile katılımıyla gerçekleştirilecek.