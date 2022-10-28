Kocaeli İzmit'te ‘Cumhuriyet ve Biz’ sergisi, sanatseverlerin yoğun katılımıyla kapılarını açtı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’ucu yılı kapsamında Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi ile birlikte düzenlediği ‘Cumhuriyet ve Biz’ adlı karma serginin açılışı sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Milli bayramları ruhuna uygun olarak kutlamaya devam eden İzmit Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi ortaklığında ‘Cumhuriyet ve Biz’ adlı karma serginin açılışını yapıldı. 78 sanatçının ve karma birçok eserin yer aldığı; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portrelerinin bulunduğu ‘Cumhuriyet ve Biz’ sergisi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Resim Atölyesi Öğretmeni Filiz Altuğ Kaya Koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, milli bayramları kültür ve sanatla taçlandırmanın, kutlama törenlerine böylesi bir mana ve böylesi bir derinlik kazandırmanın çok kıymetli olduğunu belirterek, sergide yer alan 78 sanatçının ve karma birçok eserin yanında Atamızın da birbirinden güzel portrelerinin de bulunduğunu söyledi. Hüriyet, bu serginin bir araya gelmesinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez ve yönetimine, Resim Atölyesi Öğretmeni Filiz Altuğ Kaya'ya teşekkür etti.

DÖNMEZ, “ÇAĞDAŞ BİR ÜLKEYE ULAŞMAK DİLEĞİYLE”



ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez de, 20 yıldır atölyede çalışan sanatçı dostlarıma her zaman destek olmaya hazır olduğunu belirterek, "Hep birlikte çağdaş bir ülkeye ulaşmak dileğiyle" mesajı verdi.