Kocaeli İzmit'te çocuklar 'tokat baskı sanatı'nı öğreniyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen İzmit Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) Çocuk Atölyeleri Ağustos ayında da devam ediyor. Minikler tokat baskı atölyesinde hem öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyorlar.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İZGİM çocuk atölyeleri Ağustos ayı boyunca haftada 3 gün olmak üzere devam ediyor. Çocukların yaz tatilini değerlendirmeleri amacıyla planlanan İZGİM Çocuk Atölyelerinde geleneksel Türk Sanatlarından biri olan tokat baskı sanatının atölyesine katılan çocuklar hem tokat baskı sanatının tarihteki yerini öğrendiler hem de keyifli vakit geçirdiler.

Geleneksel Türk sanatlarından biri olan tokat baskı sanatı, ıhlamur ağacından oyulan kalıpların kumaşa basılması veya elle boyayarak kumaşın süslenmesi şeklinde yaşatılarak, Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaştırıldı. El yapımı sırt çantalarına istedikleri renk ve kalıplarla baskı uygulayan çocuklar geleneksel sanata yoğun ilgi gösterdi ve İZGİM’den memnun ayrıldı.

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen İZGİM’de keçe, tokat baskı, seramik, mozaik, makrome ve takı atölyelerine katılacak olan çocuklar hem el becerisi kazanıyor hem de sosyalleşiyorlar. Atölye çalışmaları için başvuru zorunluluğu bulunuyor. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar aşağıdaki kayıt linkine tıklayabilirler.