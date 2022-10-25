Kocaeli İzmit'te 'Çocuk Korosu' kuruluyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle müziğe ilgi duyan çocuklar için hayata geçirilen Çocuk Korosunda yeni dönem başvuruları başladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hayata geçirilen Çocuk Korosu için başvurular başladı.

9-12 yaş arası çocukların yer alacağı Çocuk Korosu ile bireyin dinleme yeteneğinin geliştirilmesi, dinledikleri sesler yoluyla algı yeteneklerinin geliştirilmesi, müziği çeşitli yollarla anlatabilmesi, yaratıcılık duygusunu geliştirebilmesi, toplumsal gelişmeyi sağlayabilmesi ve teknik anlamda eğitim almaları amaçlanıyor.

SON TARİH 3 KASIM

Çocuk Korosunda eğitimler Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği bölümü mezunu ve Türk Müziği Yüksek Lisans mezunu Şef Mihriban Madzhidov tarafından verilecek.

Başvurular 3 Kasım tarihine kadar https://file.izmit.bel.tr/cocuk-korosu/ adresinden yapılabilecek.

8 Kasım tarihindeki seçmelerin ardından dersler 12 Kasım tarihinde başlayarak her hafta Cumartesi günü devam edecek.