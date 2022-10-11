Kocaeli İzmit'te Çınar Çocuk Evi’nde 11 Ekim farkındalığı

Kocaeli İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nin minikleri 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği farkındalık etkinliğiyle kız çocuklarının diledikleri tüm alanlarda başarılı olabileceklerini gösterdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nin minik kız çocukları 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bir farkındalık etkinliğine imza attı. Kız çocuklarının istedikleri bütün alanlarda başarılı olabileceğine dikkat çeken minikler tarihte iz bırakan önemli kadın figürleri canlandırdılar. Yapılan etkinlik ile kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldıkları eşitsizlik konusunda farkındalığın arttırılması amaçladı.

Minikler, tek dereceli seçim sistemiyle seçilen Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ı, ünlü ressam Frida Kahlo’yu, Nobel Ödülü alan ilk kadın Fransız fizikçi ve kimyager Marie Skłodowska Curie, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın öğretmenlerinden Refet Angın’ı canlandırdılar. Ayrıca minikler simitçi ve inşaat mühendisi karakterine girerek kadınların da iş hayatının her alanında olabileceğini gösterdiler.