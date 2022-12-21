Kocaeli İzmit'te Çınar Çocuk Evi'ne 4. temel

Kocaeli İzmit'te çocukların modern ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlandığı Çınar Çocuk Evlerinin dördüncüsü olan İzmit Belediyesi Erenler Çınar Çocuk Evi’nin temel atma töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Gelişen ve değişen dünyaya ayak uyduracak çocukların yetiştirilmesi adına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in hayata geçirdiği İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi projesinin 4’üncü şubesi olan Erenler Çınar Çocuk Evi’nin temeli Erenler Mahallesi Gazeteci Kazım Ertek Sokak’ta yapılan törenle atıldı.



Fen İşleri Müdürlüğü tarafından İhale süreci tamamlanan ve yer teslimi yapılan alanda, kısa bir süre önce kazı çalışmalarına da başlanmıştı.

Erenler Çınar Çocuk Evi’nin temel atma törenine CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İYİ Parti İl Başkan Vekili Kaan Dilmen, Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Genel İş Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, Erenler Mahalle Muhtarı İhsan Sarı, İKM Başkanı Murat Öztürk, siyasi partilerin ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yakın zamanda temeli atılan Tepeköy Çınar Çocuk Evi’nin ardından bugün temeli atılan Erenler Çınar Çocuk Evi'nin Çınar Çocuk Evi projesinin dördüncü şubesi olacağını ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kadınların ve çocukların hayatını kolaylaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Erenler mahallemizde 4. Çınar Çocuk Evi’mizin temelini attıklarını belirten Başkan Kaplan Hürriyet, "Eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya ve her yaş grubundaki çocuğumuza eğitim imkanları sunmaya çalışıyoruz. Bu kentte, bu ülkede bir anne olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ben de bir anneyim ve bir anne olarak hayattaki en büyük sorumluluğumuzun, evlatlarımıza iyi bir gelecek hazırlamak olduğunu çok iyi biliyorum. Çocuklarımız Çınar Çocuk Evlerinde her gün ayrı ayrı yaptıkları etkinliklerle sevmeyi, paylaşmayı, dayanışmayı, özgüvenli olmayı, hayatın güzelliklerini ve en güzeli de Atatürk’ü öğreniyor. Atatürk ilke ve inkılaplarını, Atatürk’ün bu ülke için ne yaptığını öğreniyor. Evlatlarımızın Atatürk ilkeleri ışığında yetişmesini sağlamak ve o daha güzel geleceği inşa edecek bireyleri yetiştirmek inanın bizler için de çok büyük mutluluk kaynağı" diye konuştu.

Çınar Çocuk Evi'nin teknik özellikleri hakkında da katılımcıları bilgilendiren Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, önümüzdeki yılın Mayıs ayında tamamlanmayı hedefledikelri Erenler Çınar Çocuk Evi, aynı zamanda mahalleyed de değer katacağını söyledi.