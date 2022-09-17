Kocaeli İzmit'te Çınar Akademi öğrencisinden büyük başarı

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Çınar Akademi öğrencilerinden Okyanus Uzun Türkiye genelinde yapılan Fen Bilimleri Yayıncılık 1. Deneme Sınavında ilk 100’e girme başarısını gösterdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, başarılı olmayı amaçlayan her öğrenciye eğitim ve gelişimde fırsat eşitliği sağlayarak gelişim ve değişimin öncüsü olmak amacıyla hayata geçirilen Çınar Akademi’de çalışmalar sürüyor.

Derslerin başladığı İzmit Belediyesi Çınar Akademisi 12. Sınıf öğrencilerinden Okyanus Uzun Türkiye’de 13 bin 387 kişi arasında ilk 100’e girme başarısı gösterdi. İzmit Belediyesi Çınar akademi Kurum Müdürü Burcu Dursun başarılı öğrenci Okyanus Uzun’u tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Dursun ayrıca gence Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk’u hediye etti.