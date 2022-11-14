Kocaeli İzmit'te çiftçilerin üretici pazarı ilgisi

Kırsal kalkınma, tarım ve üretime önem veren İzmit Belediyesi'nin hayata geçirdiği Karaabdülbaki Üretici Pazarı, üreticiler tarafından yoğun ilgi görüyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle kentte tarımsal kalkınma adına çalışmalara her geçen gün yenisi eklenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 27 Ağustos 2021 tarihinde hayata geçirilen Karaabdülbaki Üretici Pazarı ile üreticiler hem doğal ürünlerini vatandaşlar ile buluşturuyor hem de hane gelirine katkı sunmaya devam ediyor.

Üreticiler tarafından çok sevilen Karaabdülbaki Üretici Pazarı ile vatandaşlar aracı olmadan taze, doğal ve ekonomik ürünlere ulaşabiliyor.

Yerel üretim ve üreticiyi desteklemek amacıyla yerel halkın yanı sıra çevre köylerden de çiftçiler ve kadın üreticiler haftanın 7 günü ücretsiz olarak bu pazarda stant açabiliyor.