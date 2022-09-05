Kocaeli İzmit'te çamurdan orman pastası hazırladılar

İzmit Belediyesinin Doğa Eğitim Kampüsü Projesi kapsamında hayata geçirilen Doğa Atölyelerinde eğlenerek öğrenen çocuklar doğum günü olduğunu öğrendikleri arkadaşları için pasta hazırladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocuklara doğa sevgisini kazandırmak ve doğa temelli öğrenmeyi desteklemek amacıyla hayata geçirilen Doğa Atölyelerinde eğlenerek öğrenen çocuklar doğum günü olduğunu öğrendikleri arkadaşları için pasta hazırladı.

Atölye çalışmalarında doğum günü olduğunu öğrendikleri arkadaşları için çamurdan orman pastası hazırlayan çocuklar, arkadaşlarını mutlu etmenin heyecanını yaşadılar. Çevreden topladıkları materyallerle, çamurdan yaptıkları pastayı süsleyen çocuklar, ormanda parti organizasyonu için görev dağılımda bulundular.

KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRDİLER

Bir grup doğum günü olan arkadaşını oyaladı, bir grup da pasta yapımına destek verdi. Minikler daha sonra hep birlikte, ‘iyi ki doğdun’ şarkısını söyleyerek arkadaşlarına sürpriz yaptılar. Doğa atölyelerinde doğayla bir araya gelen çocuklar hem çevre ve doğa bilinci edindiler hem de keyifli zaman geçirdiler.