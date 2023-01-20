Kocaeli İzmit'te büyüklere 'Aktif Yaş Alma' semineri

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde İzmitli çınarlara hizmet veren Asırlık Çınar Evi’nde Aktif Yaş Alma Semineri düzenlendi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Asırlık Çınar Evleri, İzmitli çınarların sosyal hayatta aktif rol almasını desteklerken, akranları ile iletişim kurma fırsatı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Gündoğdu ve Yuvam Akarca Şubesi’nde büyüklerimiz için Aktif Yaş Alma Semineri düzenlendi.

50 yaş üstü vatandaşların gün içerisinde çeşitli sosyal etkinliklerde buluştuğu Asırlık Çınar Evi’nde Avukat Umutcan Tarcan tarafından Aktif Yaş Alma Semineri düzenlendi. Yaşlı hakları ve yaşlı hukuk hakkında yeni bilgilen edinen ve merak ettiklerini soran katılımcılar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.