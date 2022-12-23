Kocaeli İzmit'te 'Bizim Köy' projesi 2023'te de sürecek

İzmit Belediyesi Bizim Köy projesi ile doğaseverlere dolu dolu bir yıl sunulurken, 2023'te de 10 yeni rota ile proje büyümeye devam edecek.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından, köylerin tanıtımı ve kalkınmasını amaçlarken çevre bilinci oluşturmayı da hedefleyen Bizim Köy Projesi, 2022 yılında her ay bir köyde doğa yürüyüşü gerçekleştirerek hedefine ulaştı

2022 yılı içerisinde 10 köyde yeni rota oluşturarak 11 yürüyüş organizasyonu gerçekleştirdi. Ağustos ayında yangınlar nedeniyle uygulanan ormanlara giriş yasakları dışında düzenlenen etkinliklere doğaseverler yoğun katılım sağladı. Spor İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen proje kapsamında 10 ayrı ve yeni rotada gerçekleştirilen yürüyüşlerde kentli ve köy halkı bir araya gelirken köylerin tanıtımı yapıldı.

2022 sezonuna Kabaoğlu Mahallesi’nde kar yürüyüşü ile başlanırken yürüyüşler Nebi Hoca, Çobanoğlu, Karaabdülbaki, Balören, Mecidiye, Üçgaziler, Arpalık İhsaniye, Güvercinlik ve Fethiye Mahallesi’nde devam etti.

Bizim Köy Projesi'nin 2023 yılında da hazırlanan 10 yeni rota ile büyümeye devam edeceği duyuruldu.