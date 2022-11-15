Kocaeli İzmit'te 'Bizim Köy'de Güvercinlik keşfedildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri, doğaseverlerin yoğun katılımıyla Güvercinlik’te devam etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor işleri Müdürlüğünün yürüttüğü; İzmit ilçesi sınırlarında yeni rotalar oluşturarak köy ilişkili doğa yürüyüşlerini kapsayan Bizim Köy Projesi Güvercinlik Köyü’nde devam etti.

Köylerin tanıtımının da yapıldığı projenin bu ay ki durağı Güvercinlik Köyü oldu.

Orman ve göl manzaraları eşliğinde doğanın tadını çıkaran yürüyüşçüler doğa ile iç içe keyifli bir gün geçirdi.

Köy halkının sıcak sohbeti ve lezzetli ikramları sonrası Güvercinlik Muhtarı Sedat Öztürk, doğaseverlere köy tarihi hakkında bilgi verdi. Köyün tarihine yolculuk yapan ve doğanın içinde huzurlu bir gün geçiren doğa tutkunları yapılan etkinlikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesi'ne teşekkür ettiler.