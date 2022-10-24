Kocaeli İzmit'te Başkan Hürriyet gençlere müjdeyi verdi

Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kütüphane kafe olarak hizmet verecek ve Leyla Atakan’ın adını yaşatacak olan Leyla Atakan Şehir Kütüphanesinde incelemelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Gençlerin yeni bir kütüphane talebine cevap veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın adını yaşatacak olan Leyla Atakan Şehir Kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Gençlere müjdeyi veren Başkan Hürriyet, çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ve kitapların da gelmesiyle birlikte kütüphanenin hizmete açılacağını belirtti.

Başkan Hürriyet, “Belsa Gençlik Sokağı adını verdiğimiz bu alanda ilk girişte Youtube atölyesi var. Birçok gencimizin böyle bir talebi olmuştu ve biz de burada hayata geçirmiş olacağız. özellikle bu dönemde işsizlik en büyük problem ve buna bir nebze de olsa çözüm olacak İstihdam Ofisi olarak tasarladığımız bir alanımız var. Alanında uzman insan kaynakları personellerinin yer alacağı bu ofiste özel sektör iş birliğiyle çalışmaları yürüteceğiz" dedi.

“SOSYALLEŞMEYE UYGUN”

Bu alanın üst katında İngilizce öğretmeye ve öğrenmeye dayalı, ciddi bir ihtiyaca cevap verecek ve isim hakkı tamamen bize ait olan Talk&Smile Kafe hizmetinin yer alacağını kaydeden Başkan Hürriyet, "Burası bizim ikinci kütüphanemiz. İlk kütüphanemiz Dolphin İş Merkezi’nde bir atıl alanımız vardı. Orayı çok hızlı bir şekilde dönüştürmüştük. Sabahları o kadar çok sıra oluyor ki, gençler artık oraya sığmadıklarını iletiyorlardı. Gençler için titizlikle en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş; interneti, dijital kütüphanesi olan bir kütüphane. Çok çeşitli ergonomik alanlar yarattık. Bilgisayarını alıp gelerek çalışacak olan var kitabıyla gelip çalışacak olan var. İç mekan ve terasla birlikte yaklaşık 250 kişilik kapasiteye sahip. Eğer çok rağbet olursa daha da arttıracağımız boş alanlarımız var. Ders çalışma alanının yanı sıra bir de kafeterya alanımız var. Burası da ders çalışmaya, kitap okumaya, zaman geçirmeye, sosyalleşmeye uygun" diye konuştu.

Yakın zamanda kitaplarımız ve dijital kitaplığımız geleceğini belirten Hürriyet, sistemin ihalesinin yakında gerçekleşeceğini söyledi.

Başkan Hürriyet, son rötuşlar bittikten sonra Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi tüm kitap severlerin uğrak mekanı olacağını kaydetti.