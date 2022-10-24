Son Dakika

Kocaeli İzmit'te Başkan Hürriyet gençlere müjdeyi verdi

YAŞAM 24.10.2022, 09:35
Kocaeli İzmit'te Başkan Hürriyet gençlere müjdeyi verdi

Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kütüphane kafe olarak hizmet verecek ve Leyla Atakan’ın adını yaşatacak olan Leyla Atakan Şehir Kütüphanesinde incelemelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Gençlerin yeni bir kütüphane talebine cevap veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın adını yaşatacak olan Leyla Atakan Şehir Kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Gençlere müjdeyi veren Başkan Hürriyet, çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ve kitapların da gelmesiyle birlikte kütüphanenin hizmete açılacağını belirtti.

Başkan Hürriyet, “Belsa Gençlik Sokağı adını verdiğimiz bu alanda ilk girişte Youtube atölyesi var. Birçok gencimizin böyle bir talebi olmuştu ve biz de burada hayata geçirmiş olacağız. özellikle bu dönemde işsizlik en büyük problem ve buna bir nebze de olsa çözüm olacak İstihdam Ofisi olarak tasarladığımız bir alanımız var. Alanında uzman insan kaynakları personellerinin yer alacağı bu ofiste özel sektör iş birliğiyle çalışmaları yürüteceğiz" dedi.

“SOSYALLEŞMEYE UYGUN”

Bu alanın üst katında İngilizce öğretmeye ve öğrenmeye dayalı, ciddi bir ihtiyaca cevap verecek ve isim hakkı tamamen bize ait olan Talk&Smile Kafe hizmetinin yer alacağını kaydeden Başkan Hürriyet, "Burası bizim ikinci kütüphanemiz. İlk kütüphanemiz Dolphin İş Merkezi’nde bir atıl alanımız vardı. Orayı çok hızlı bir şekilde dönüştürmüştük. Sabahları o kadar çok sıra oluyor ki, gençler artık oraya sığmadıklarını iletiyorlardı. Gençler için titizlikle en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş; interneti, dijital kütüphanesi olan bir kütüphane. Çok çeşitli ergonomik alanlar yarattık. Bilgisayarını alıp gelerek çalışacak olan var kitabıyla gelip çalışacak olan var. İç mekan ve terasla birlikte yaklaşık 250 kişilik kapasiteye sahip. Eğer çok rağbet olursa daha da arttıracağımız boş alanlarımız var. Ders çalışma alanının yanı sıra bir de kafeterya alanımız var. Burası da ders çalışmaya, kitap okumaya, zaman geçirmeye, sosyalleşmeye uygun" diye konuştu.

Yakın zamanda kitaplarımız ve dijital kitaplığımız geleceğini belirten Hürriyet, sistemin ihalesinin yakında gerçekleşeceğini söyledi. 

Başkan Hürriyet, son rötuşlar bittikten sonra Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi tüm kitap severlerin uğrak mekanı olacağını kaydetti.

Yorumlar (0)
14
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 10 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Giresunspor 9 8
16. İstanbulspor 10 8
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Göztepe 9 11
14. Erzurumspor 9 10
15. Adanaspor 9 8
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. Brentford 12 14
11. Everton 12 13
12. Crystal Palace 11 13
13. Bournemouth 11 13
14. Aston Villa 12 12
15. Southampton 12 12
16. Leicester City 12 11
17. West Ham United 11 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Espanyol 11 10
14. Almeria 11 10
15. Sevilla 11 10
16. Celta Vigo 10 10
17. Girona 11 9
18. Getafe 10 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4