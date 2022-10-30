Kocaeli İzmit'te Balkan Dernekleri 60. evlilik yıldönümüne ev sahipliği yaptı
Selanik Göçmeni Murat Topçu ve Ayşe Topçu çifti en mutlu günlerinin yıl dönümünü İzmit Belediyesi Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde kutladı. Çifti İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de yalnız bırakmadı.opçu çifti 60’ıncı evlilik yıldönümlerini
Balkan Dernekleri Yerleşkesinde kutladı
KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Balkan Dernekleri Yerleşkesi unutulmaz anların paylaşıldığı uğrak yerlerden birisi olmaya devam ediyor. 1962 yılında dünya evine giren Selanik göçmeni Murat Topçu ve Ayşe Topçu çifti 60. evlilik yıldönümünü Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde kutladı.
60 yıl önceki ilk evlilik heyecanını yeniden anımsayarak geçmiş günleri yad eden Murat Topçu ve Ayşe Topçu çifti, kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Hürriyet’e teşekkür etti. Başkan Hürriyet de Topçu çiftine uzun ömürler dileyerek, tebrik etti.
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|2
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|Takımlar
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