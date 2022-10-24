Kocaeli İzmit'te 'Baba Destek Programı' sürüyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde AÇEV işbirliği ile Baba Destek Programının Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı ile devam eden İzmit Belediyesi, babaların çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda daha bilgili olmasını, bu bilgilerini hayata geçirmesini, çocuğuyla, eşiyle ve yakın çevresiyle iletişimini geliştirmesini ve daha demokratik bir tutum benimsemesini sağlayan Baba Destek Programının Tanıtım Toplantısını gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Anne Çocuk Eğitim Vakıf (AÇEV) işbirliği ile Baba Destek Programının Tanıtım Toplantısı, AÇEV Saha Danışmanı Psikolojik Danışman Muharrem Köse ve Çınar Çocuk Evi’ndeki 60 babanın katılımıyla gerçekleşti.

Tanıtım toplantısında, 13 hafta boyunca devam edecek eğitim süreci ile ilgili bilgiler verildi.

Katılımcılar toplantı sonunda Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.