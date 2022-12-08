Kocaeli İzmit'te atık kumbaraları yenileniyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, eskiyen ve hasarlı tekstil atık toplama kumbaralarının yerine yepyeni kumbaraları cadde ve sokaklara yerleştiriliyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, atıkların geri dönüştürülmesi ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda çalışmalarını arttırarak devam ediyor.

Ambalaj atıkları, atık piller, atık yağlar, atık lastikler ve elektronik atıkları düzenli bir şekilde toplayarak geri dönüşüme kazandıran İzmit Belediyesi, tekstil atıklarının toplanmasında da ülkemizde öncü rol oynuyor.

Cadde ve sokaklarda bulunan 285 adet tekstil atık toplama kumbarasıyla ayda ortalama 25 ton atık giysi ve kumaş toplayan Belediye ekipleri, bu atıkların geri dönüştürülmesi ve ülkemize ekonomik girdi sağlanması için çalışıyor. Uzun süredir kullanılan ve yıpranan kumbaralar için de bir çalışma başlatan ekipler, yıpranan ve hasarlı kumbaraların yerine yepyeni kumbaralar cadde ve sokaklara yerleştiriliyor.

SAYI 350’YE ÇIKACAK

Sıfır Atık Yönetmeliği’ne uygun olarak pembe renkte tasarlanan yeni kumbaraların dağıtımı Yahya Kaptan Mahallesi’nden başlatıldı. Kısa sürede yenilenecek ve sayısı 350’ye çıkacak olan kumbaralar ile hem daha şık ve güzel bir görüntü elde edilecek hem de toplanan atık miktarı arttırılarak çevreye önemli ölçüde katkı sağlanacak. Vatandaşların, evlerinde kullanmadıkları eski, yırtılmış, yıpranmış elbise, ayakkabı, kumaş ve çarşaf gibi atıkları tekstil kumbaralarına atarak hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.