Kocaeli İzmit'te Atamız karanfillerle anıldı

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yıl dönümü, Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde gerçekleşen tören ile anıldı. Program sonunda öğrenciler ve katılımcılar Ata’nın heykeline karanfil takdiminde bulunduKOCAELİ (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ve ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84’üncü yıl dönümü, İzmit’in birçok farklı noktasında anıldı. İzmit Belediyesi Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde gerçekleşen anma törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, İzmit Belediyesi Koordinatörleri, Kocaeli Öğretmenler İlkokulu, Çınar Çocuk Evi, Ulugazi Anaokulu, İstanbul Kıvılcım Anaokulları öğrencileri katıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde saygı duruşuna geçildi. Katılımcılar Ata’ya olan saygısını gösterdi.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84’üncü yıldönümü vesilesiyle toplanmış bulunuyoruz. Bu gün Türk milleti hüzünle dolu. Soğuk bir Kasım sabahı ölümsüzlüğe uğurladığımız Ata’mızın vefatının yıl dönümünde bize düşen yegane görev şüphesiz onun ilke ve inkılaplarını idrak ederek uygulamaktır. Mensubu olduğu Türk milletini sonsuz bir aşkla seven Ulu Önder’i anlayabilmek ve Cumhuriyet’i ilelebet yaşatabilmek adına çok çalışmalıyız.

Programın sonunda öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk’e yazdığı şiirleri okudu ve Atatürk heykeline Başkan Hürriyet ile birlikte karanfil bıraktılar. Daha sonra öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’ni ziyaret etti.