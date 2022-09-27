Kocaeli İzmit'te asker ailelerine destek sürüyor
Kocaeli'de İzmit Belediyesi, vatani görevlerini yerine getiren Mehmetçiklerimizin ailelerine destek olmak amacıyla nakdi yardımlara devam ediyorKOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların her anında yanında olmaya devam eden Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, vatani görevlerini yerine getirmek amacıyla evinden ayrılan askerlerin ailelerine, gelir kaybını önlemek ve desteklemek amacıyla nakdi destek sağlamaya devam ediyor.
İzmit’te ikamet eden ve askere giden aile bireylerinin Askerlik Durum Belgesi ile İzmit Belediyesi Belsa Plaza B Blok 2. kat Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat eden hanelere nakdi yardım sağlanıyor. Mehmetçiklerin, vatani görevlerini yerine getirirken gözlerinin arkada kalmaması için yürütülen projede İzmit Belediyesi, başvuruları almaya devam ediyor.
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