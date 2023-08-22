Kocaeli İzmit'te asfaltlamada gece mesaisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Alemdar Caddesinde bozulan asfaltın onarımı gece geç saatlerde yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından araç ve insan hareketliliğinin oldukça fazla olduğu İzmit Alemdar Caddesinde bozulan asfaltın onarımı yapıldı. Alemdar Caddesinde Belsa Plaza Otoparkı ve Fethiye Caddesine ulaşımın sağlandığı kısımda meydana gelen asfalt deformasyonu trafiğin olmadığı gece geç saatlerinde onarıldı. Trafiğe engel olmamak için gece geç saatlerde, trimer kazısı sonrası asfaltlama yapıldı. Kısa süre içerisinde yoldaki bozulmayı onaran ekipler trafik akışına engel olmadan çalışmalarını tamamladı.