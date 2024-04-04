Son Dakika
Kocaeli İzmit'te asfalt ve kaldırım çalışması
YAŞAM 04.04.2024, 10:40
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Ayazma Mahallesi Üniversite Caddesi’nde parke yaya kaldırım ve tretuvar imalatlarının yanı sıra asfalt serimi de yapıldıKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Ayazma Mahallesi Üniversite Caddesi’nde 350 ton aşınma asfalt serim çalışması yapıldı. Yolun tek tarafında tretuvar, parke yaya kaldırım çalışması tamamlanırken diğer tarafında çalışmalar sürüyor. 200 metre uzunluktaki caddede üstyapı yenilenerek yaya ve araçların konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımları sağlandı.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|84
|2. Fenerbahçe
|31
|82
|3. Trabzonspor
|31
|52
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|31
|46
|6. Rizespor
|31
|45
|7. Başakşehir
|30
|42
|8. Antalyaspor
|31
|42
|9. Alanyaspor
|31
|42
|10. Sivasspor
|31
|41
|11. A.Demirspor
|31
|39
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|31
|36
|14. Ankaragücü
|31
|34
|15. Hatayspor
|31
|33
|16. Konyaspor
|31
|33
|17. Gaziantep FK
|31
|31
|18. Karagümrük
|31
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|31
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|28
|64
|2. Göztepe
|28
|56
|3. Ahlatçı Çorum FK
|28
|48
|4. Kocaelispor
|28
|48
|5. Bodrumspor
|28
|47
|6. Sakaryaspor
|28
|47
|7. Bandırmaspor
|28
|44
|8. Gençlerbirliği
|28
|43
|9. Boluspor
|28
|43
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|28
|34
|12. Keçiörengücü
|28
|32
|13. Manisa FK
|28
|31
|14. Şanlıurfaspor
|28
|30
|15. Adanaspor
|28
|30
|16. Tuzlaspor
|28
|28
|17. Altay
|28
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|30
|68
|2. Liverpool
|29
|67
|3. M.City
|30
|67
|4. Aston Villa
|31
|59
|5. Tottenham
|30
|57
|6. M. United
|29
|48
|7. West Ham United
|31
|45
|8. Newcastle
|30
|44
|9. Brighton
|30
|43
|10. Wolves
|30
|42
|11. Bournemouth
|30
|41
|12. Chelsea
|28
|40
|13. Fulham
|31
|39
|14. Crystal Palace
|30
|30
|15. Brentford
|31
|28
|16. Everton
|30
|26
|17. Nottingham Forest
|31
|25
|18. Luton Town
|31
|22
|19. Burnley
|31
|19
|20. Sheffield United
|29
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|75
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|30
|65
|4. Atletico Madrid
|30
|58
|5. Athletic Bilbao
|30
|56
|6. Real Sociedad
|30
|49
|7. Real Betis
|30
|42
|8. Valencia
|29
|41
|9. Osasuna
|30
|39
|10. Villarreal
|30
|38
|11. Getafe
|30
|38
|12. Las Palmas
|30
|37
|13. Deportivo Alaves
|30
|32
|14. Sevilla
|30
|31
|15. Mallorca
|30
|31
|16. Rayo Vallecano
|30
|30
|17. Celta Vigo
|30
|28
|18. Cadiz
|30
|25
|19. Granada
|29
|14
|20. Almeria
|30
|13
Röportaj & Söyleşi Tümü