Kocaeli İzmit'te asfalt ve kaldırım çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Ayazma Mahallesi Üniversite Caddesi’nde parke yaya kaldırım ve tretuvar imalatlarının yanı sıra asfalt serimi de yapıldıKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Ayazma Mahallesi Üniversite Caddesi’nde 350 ton aşınma asfalt serim çalışması yapıldı. Yolun tek tarafında tretuvar, parke yaya kaldırım çalışması tamamlanırken diğer tarafında çalışmalar sürüyor. 200 metre uzunluktaki caddede üstyapı yenilenerek yaya ve araçların konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımları sağlandı.