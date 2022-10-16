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Kocaeli İzmit'te 'Aşevi' içleri ısıtmaya devam ediyor

YAŞAM 16.10.2022, 14:26
Kocaeli İzmit'te 'Aşevi' içleri ısıtmaya devam ediyor

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Aşevi ve Anne Eli Projesi sayesinde üniversite öğrencilerine ve ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına sıcak yemek ulaştırılmaya devam ediliyor.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dokunmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Nisan ayında faaliyete geçirilen Aşevi, hem sıcak yemek ihtiyacını karşılayamayacak durumdaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem de ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine sıcak yemek hizmetini sunmaya devam ediyor.

İzmit’te kimsenin sofrasının boş kalmaması amacıyla çıkılan bu yolda hayırsever vatandaşların yaptığı bağışlar ile kurulan iyilik zinciri genişliyor.

İzmit Belediyesi Aşevi’nin hizmet verdiği 6 aylık süre boyunca Kurban Bayramı vasıtasıyla 31 farklı bağışçıdan toplamda 410 kg kurban eti bağışı, Kurban Bayramı haricinde 120 kg et bağışı ve 260 kg sebze-meyve bağışı kabul edildi. Bu bağışlar ise üniversite öğrencilerine ve ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına sıcak yemek olarak ulaştırıldı.

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