Kocaeli İzmit'te 'Anne Taksi' uygulaması gönülleri kazanıyor

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü projelerle İzmitli vatandaşların gönlünü kazanan İzmit Belediyesi Anne Taksi Hizmeti ile de ebeveynlerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesiminden vatandaşa dokunmaya devam eden İzmit Belediyesi, Anne Taksi hizmetiyle hem annelerin hem bebeklerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Anne Taksi, ekonomik durumu uygun olmayan 38-42 haftalık gebe anneler, yeni doğum yapmış anneler, 0-2 yaş aralığında bebeğe sahip ebeveynlere rahat ve güvenli ulaşım sağlıyor.

Anne Taksi hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, İzmit’te kadın doğum servisi olan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ndeki kadın doğum servislerini veya İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü ile iletişime geçerek randevu oluşturabilirler.

Hizmetten yararlanmak isteyen ailenin İzmit ilçe sınırlarında ikamet etmesi gerekiyor. Başvuruda bulunacak vatandaşlar en az 1-3 gün öncesinden İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünü arayarak randevu oluşturmalılar. Randevular için yalnızca mesai saatleri içerisinde (08: 30-17: 30) hizmet verilecek.