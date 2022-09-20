Kocaeli İzmit'te 'Anne Eli'nde yeni dönem
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni döneme başlayan 'Anne Eli' hizmetiyle annelerin gözü arkada kalmıyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Anne Eli, eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte tekrar hizmete başladı.
Nisan ayından itibaren öğrencilere sıcak yemek imkânı sunan Anne Eli dün akşam itibariyle üniversite öğrencilerini ağırlamaya başladı.
Üniversite öğrencilerinin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen Anne Eli, Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı no:112’de hizmet veriyor.
Anne Eli projesine kayıt yaptıran öğrenciler, hafta içi her gün 17.00 – 19.00 saatleri arasında 3 çeşit sıcak yemek hizmetinden faydalanabiliyor.
Anne Eli yemekhanesinden faydalanmak isteyen öğrencilerin izmitanneeli.izmit.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.
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