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Kocaeli İzmit'te anne adaylarına birebir eğitim

YAŞAM 23.10.2022, 12:26
Kocaeli İzmit'te anne adaylarına birebir eğitim

Anne adaylarının daha sağlıklı bir gebelik dönemi geçirebilmeleri için Kadın Girişimciler Merkezi’nde Gebe Eğitim Sınıfı oluşturan İzmit Belediyesi, Evlerde Gebelik ve Emzirme Danışmanlığıyla birebir eğitimlerine devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, sağlıklı nesiller için anne adaylarını gebelik ve lohusalık dönemlerinde yalnız bırakmıyor. Mart ayında İZGİM’de oluşturulan Gebe Eğitim Sınıfı’nda alanında uzman kişiler eşliğinde anne adaylarına eğitim vermeye devam eden İzmit Belediyesi, talepte bulunan vatandaşların evlerine giderek uzman ebe eşliğinde anne adayını doğum ve sonrasına hazırlıyor.

Evlerde Gebelik ve Emzirme Danışmanlığı, Ebe Sevdenur Mangaltepe ile başladı. Bir hafta içinde bebeğini kucağına almayı bekleyen anne adayına kendi evinde doğuma hazırlık danışmanlığı verildi. Birebir gerçekleşen eğitimde doğumu kolaylaştıracak pozisyonlardan, doğum çantasında bulunması gerekenlerden, doğum sürecinde yaşanabilecek durumlardan, normal- sezaryen doğum süreci, doğum sonrası öz bakım, bebek bakımı ve doğru emzirmenin nasıl olması gerektiği gibi sürecin getirdiği tüm konular konuşuldu.

Bu görüşmeden çok memnun kaldığını ve doğuma artık hazır olduğunu söyleyen anne adayı, böyle bir hizmeti vatandaşlara ulaştırdığı için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplerine teşekkürlerini iletti. İzmit Belediyesi, gebeleri evlerinde ziyaret ederek uzman ebe eşliğinde doğuma hazırlık ve emzirme danışmanlığı vermeye devam edecek. Hizmet ile ilgili detaylı bilgi almak ve katılım sağlamak isteyen vatandaşlar 0262 318 02 10 numarasını arayarak bilgi ve randevu alabilir.

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